Die Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Geschädigten und stiegen in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Stand ist nichts entwendet worden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (06531-95270) oder die Kriminalinspektion Wittlich (06571 95000) zu wenden.
Darüber hinaus kann man sich auf der Seite der Polizei Rheinland-Pfalz gezielt zum Thema "Einbruchsschutz" informieren und sich bei Bedarf persönlich beraten lassen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270
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Die Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Geschädigten und stiegen in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Stand ist nichts entwendet worden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (06531-95270) oder die Kriminalinspektion Wittlich (06571 95000) zu wenden.