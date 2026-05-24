Bernkastel-Kues
Einbruch
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Zwischen dem 10.05.2026 und dem 22.05.2026 kam es in der Straße "Am Lieschberg" in Bernkastel-Kues zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Die Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Geschädigten und stiegen in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Stand ist nichts entwendet worden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (06531-95270) oder die Kriminalinspektion Wittlich (06571 95000) zu wenden.
Darüber hinaus kann man sich auf der Seite der Polizei Rheinland-Pfalz gezielt zum Thema "Einbruchsschutz" informieren und sich bei Bedarf persönlich beraten lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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