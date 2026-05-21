Sehlem
Einbruch und teilweises Auffinden von Diebesgut
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am 20.05.2026 gegen 08:54 Uhr wurde durch aufmerksame Zeugen gemeldet, dass auf dem Parkplatz an der Landstraße 141 zwischen Sehlem und Hetzerath augenscheinlich aufgebrochene Geldkassetten lägen.

Lesezeit 1 Minute



Kurz darauf wurde mitgeteilt, dass es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Fahrschule in Sehlem gekommen sei.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalinspektion Wittlich wurde der Tatort in Sehlem aufgenommen, durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die aufgefundenen Geldkassetten sichergestellt.

Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht abschließend beziffert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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