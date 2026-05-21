Einbruch und teilweises Auffinden von Diebesgut





Kurz darauf wurde mitgeteilt, dass es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Fahrschule in Sehlem gekommen sei.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalinspektion Wittlich wurde der Tatort in Sehlem aufgenommen, durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die aufgefundenen Geldkassetten sichergestellt.



Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht abschließend beziffert werden.



Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell