Bernkastel-Kues
Einbruch ins SFG Vereinshaus, Bernkastel-Kues
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

In der Nacht vom 15.03. auf den 16.03.2026 brachen bisher unbekannte Täter in das Vereinshaus "Sport, Freizeit & Gesundheit" im Peter-Kremer-Weg, Bernkastel-Kues, ein.


Der oder die Täter warfen hierbei eine Fensterscheibe ein, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mobiltelefon entwendet.
Weiter wurden mehrere hölzerne Parkflächenbegrenzungen herausgerissen.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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