Einbruch in Zweifamilienhaus

Am 08.03.2026 zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentüre in ein Zweifamilienhaus in der Vitelliusstraße in Wittlich ein, während die Wohnungseigentümer sich vorübergehend nicht vor Ort befanden.





Hier wurden in mehreren Zimmern mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen durchsucht.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.



Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell