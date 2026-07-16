Trier
Einbruch in Zahnarztpraxis
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Zwischen Donnerstag, 9. Juli, 17:20 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Vordach Zugang zur Fensterfassade auf der Rückseite einer Zahnarztpraxis in der Gerty-Spies-Straße.

Dort schlugen der oder die Täter ein Fenster im ersten Obergeschoss ein, durchsuchten die Praxis und entwendeten hochwertige medizinische Geräte. Der entstandene Schaden wird aktuell auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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