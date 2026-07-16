Einbruch in Zahnarztpraxis

Zwischen Donnerstag, 9. Juli, 17:20 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Vordach Zugang zur Fensterfassade auf der Rückseite einer Zahnarztpraxis in der Gerty-Spies-Straße.

Dort schlugen der oder die Täter ein Fenster im ersten Obergeschoss ein, durchsuchten die Praxis und entwendeten hochwertige medizinische Geräte. Der entstandene Schaden wird aktuell auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.



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