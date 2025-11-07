Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Am 04.11.2025 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 19:45 Uhr ereignete sich in der Koblenzer Straße in Wittlich ein Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Derzeit unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten aus, um sich über den rückwärtigen Bereich des Anwesens durch einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zum Haus zu verschaffen. Die Täter erbeuteten Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich.



Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9500-0.



Rückfragen bitte an:



Kriminalpolizei Wittlich



Telefon: 06571-9500-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell