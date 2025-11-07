Derzeit unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten aus, um sich über den rückwärtigen Bereich des Anwesens durch einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zum Haus zu verschaffen. Die Täter erbeuteten Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich.
Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9500-0.
Rückfragen bitte an:
Kriminalpolizei Wittlich
Telefon: 06571-9500-0
Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht
