Hermeskeil
Einbruch in Wohnhaus

Symbolbild

dpa

Am Donnerstagvormittag, den 8. Oktober 2026, in der Zeit von 8 Uhr - 12:20 Uhr, hebelten der oder die bislang unbekannten Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses in der Schulstraße auf.

Die Täter erbeuteten Schmuck. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 oder die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503-91510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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