Die Täter erbeuteten Schmuck. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.
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Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 oder die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503-91510 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
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Einbruch in Wohnhaus
Die Täter erbeuteten Schmuck. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.