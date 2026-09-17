Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Samstag, den 12. September, 9:45 Uhr, bis Sonntag, den 13. September, 13 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Straße "Talbachring" in Tawern ein.



Der oder die Täter verschafften sich mutmaßlich durch Überklettern des Gartenzauns Zutritt zum Garten und öffneten dort gewaltsam die Terrassentür.

Es wurden mehrere Zimmer durchsucht. Die Täter erbeuteten hochwertigen Schmuck und Parfüm in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe.



Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu der Person machen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier (0651 983-43390) oder die Polizeiinspektion Trier (0651 983-44150) entgegen.



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