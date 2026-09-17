Tawern
Einbruch in Wohnhaus
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

In der Zeit von Samstag, den 12. September, 9:45 Uhr, bis Sonntag, den 13. September, 13 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Straße "Talbachring" in Tawern ein.

Lesezeit 1 Minute


Der oder die Täter verschafften sich mutmaßlich durch Überklettern des Gartenzauns Zutritt zum Garten und öffneten dort gewaltsam die Terrassentür.
Es wurden mehrere Zimmer durchsucht. Die Täter erbeuteten hochwertigen Schmuck und Parfüm in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu der Person machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier (0651 983-43390) oder die Polizeiinspektion Trier (0651 983-44150) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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