Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, 28. September, zwischen 11:30 Uhr und 15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kreuzstraße in Gusenburg.

Der oder die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



