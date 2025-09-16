Der oder die Täter durchsuchten das Anwesen und flüchteten über die Terrasse. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43990.
Einbruch in Wohnhaus in Trierweiler
