Einbruch in Wohnhaus in Prüm Reginostraße

Am 19.11.2025, zwischen 7:30 und 19:30 Uhr, kam es in der Reginostraße in Prüm zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.





Bisher unbekannte Täter verschafften sich über die Rückseite des Gebäudes Zugang und entwendeten unter anderem Schmuck.



Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wohngebietes um die Reginostraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel. 06551-9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



