Einbruch in Wellen

Zwischen Donnerstag, 25. August, 10 Uhr, und Montag, 1. September, 13:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Moselstraße in Wellen auf.

Der oder die Täter durchsuchten das Haus und flüchteten schließlich durch das Einstiegsfenster.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



