Einbruch in Waffengeschäft

Hier entwendeten sie drei Schreckschusswaffen. Eine der drei Waffen ist eine Mini-Pistole in der Größe eines Schlüsselanhängers. Zeugen wurden auf die Tat aufmerksam und alarmierten umgehend die Polizei. Dadurch wurden die beiden Täter aufgeschreckt, sodass sie zu Fuß in Richtung Metzelstraße flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.



Zeugen beschrieben die zwei Männer folgendermaßen: beide ca. 1,75 m bis 1,85 m groß und ca. 20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, eine Person kräftiger, der andere schlanker.



Bekleidung: dunkle lange Hosen, schwarze Kapuzenpullover, eventuell schwarze Maske über Mund/Nase, eine Person führte eine schwarze kleine Reisetasche mit sich, die andere eine Stofftasche, eine Person trug hellen Sneaker.



Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell