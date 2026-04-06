Einbruch in unbewohntes Haus in Jünkerath - Polizei sucht Zeugen

Das Gebäude wird derzeit renoviert und steht leer. Nach der Meldung durchsuchten Einsatzkräfte mehrerer Dienststellen gemeinsam mit einem Diensthundeführer das Objekt. Dabei konnte niemand mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum 06.04.2026 verdächtige Beobachtungen in der Bahnhofstraße gemacht oder kann Angaben zu den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

PK Baumann

Tel.: 06551 9420

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