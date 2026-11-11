Einbruch in Sporthalle der Kurfürst-Balduin Realschule plus Wittlich

Am 25.10.2026, gegen 19:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Sporthalle der Kurfürst-Balduin Realschule plus in Wittlich ein.

Im Rahmen der Tat wurden unter anderem diverse Sachbeschädigungen verursacht. Die Polizeiinspektion Wittlich bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 06571-9260 bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.



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