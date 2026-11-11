Wittlich
Einbruch in Sporthalle der Kurfürst-Balduin Realschule plus Wittlich

Symbolbild

dpa

Am 25.10.2026, gegen 19:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Sporthalle der Kurfürst-Balduin Realschule plus in Wittlich ein.

Im Rahmen der Tat wurden unter anderem diverse Sachbeschädigungen verursacht. Die Polizeiinspektion Wittlich bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 06571-9260 bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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