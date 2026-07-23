Ruschberg
Einbruch in Seibertsmühle
Symbolbild
dpa

In der Nacht vom 21.07. auf den 22.07.2026 wurde in das leerstehende Gehöft "Seibertsmühle" - unterhalb von Ruschberg gelegen - eingebrochen.

Hierbei wurde durch die Einbrecher auch eine erhebliche Menge Heizöl (ca. 1000 Liter) gestohlen.
Da der Zufahrtszaun unbeschädigt war, dürfte dies über auffallend unwegiges Gelände geschehen sein.
Sollten Sie also ein verdächtiges Fahrzeug mit Anhänger und entsprechend großem Tank oder einen "Transporter" in der Nähe der Mühle wahrgenommen haben, teilen Sie dies bitte Ihrer Polizeiinspektion Baumholder mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783/9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren