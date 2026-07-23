Hierbei wurde durch die Einbrecher auch eine erhebliche Menge Heizöl (ca. 1000 Liter) gestohlen.
Da der Zufahrtszaun unbeschädigt war, dürfte dies über auffallend unwegiges Gelände geschehen sein.
Sollten Sie also ein verdächtiges Fahrzeug mit Anhänger und entsprechend großem Tank oder einen "Transporter" in der Nähe der Mühle wahrgenommen haben, teilen Sie dies bitte Ihrer Polizeiinspektion Baumholder mit.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Baumholder
Telefon: 06783/9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de
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Einbruch in Seibertsmühle
Hierbei wurde durch die Einbrecher auch eine erhebliche Menge Heizöl (ca. 1000 Liter) gestohlen.