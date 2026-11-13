Schweich
Einbruch in Schweich
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Donnerstag, 12. November, zwischen 8 Uhr und 11:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Langfuhr in Schweich.

Der oder die unbekannten Täter durchsuchten das Haus, entwendeten eine Schmuckschatulle und verschiedene hochwertige Gegenstände und flüchteten unerkannt.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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