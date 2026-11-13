Einbruch in Schweich

Am Donnerstag, 12. November, zwischen 8 Uhr und 11:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Langfuhr in Schweich.

Der oder die unbekannten Täter durchsuchten das Haus, entwendeten eine Schmuckschatulle und verschiedene hochwertige Gegenstände und flüchteten unerkannt.



Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



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