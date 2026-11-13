Der oder die unbekannten Täter durchsuchten das Haus, entwendeten eine Schmuckschatulle und verschiedene hochwertige Gegenstände und flüchteten unerkannt.
Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.
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Einbruch in Schweich
Der oder die unbekannten Täter durchsuchten das Haus, entwendeten eine Schmuckschatulle und verschiedene hochwertige Gegenstände und flüchteten unerkannt.