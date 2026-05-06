Die Täter entwendeten Werkzeug und flüchteten unerkannt.
Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet?
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich (Telefon: 06571 95000 oder E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Wittlich
Telefon: 06571-9500 0
E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de
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Einbruch in Scheid
Die Täter entwendeten Werkzeug und flüchteten unerkannt.