Einbruch in Scheid

Zwischen Sonntag, den 3. Mai 2026, 20:00 Uhr, und Montag, den 4. Mai 2026, 07:15 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter durch ein Fenster Zugang zu einer Garage in der Losheimer Straße in Scheid.

Die Täter entwendeten Werkzeug und flüchteten unerkannt.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet?

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich (Telefon: 06571 95000 oder E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9500 0

E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell