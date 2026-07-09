Einbruch in Rathaus

Vermutlich in der Nacht zum 09.07.2026 sind bislang unbekannte Täter in das Rathaus in Wintrich in der Bergstraße eingebrochen.

Laut Spurenlage wurde ein Fenster aufgehebelt und eine elektronische Registrierkasse und Keramik-Trinkgeldkasse in Schafsform mit Bargeld entwendet.

Es entstand für die Gemeinde ein Gesamtschaden von ca. 3000 EUR.

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