Laut Spurenlage wurde ein Fenster aufgehebelt und eine elektronische Registrierkasse und Keramik-Trinkgeldkasse in Schafsform mit Bargeld entwendet.
Es entstand für die Gemeinde ein Gesamtschaden von ca. 3000 EUR.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
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54470 Bernkastel-Kues
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Einbruch in Rathaus
Laut Spurenlage wurde ein Fenster aufgehebelt und eine elektronische Registrierkasse und Keramik-Trinkgeldkasse in Schafsform mit Bargeld entwendet.