Einbruch in Pkw

Der PKW war zum Zeitpunkt der Tat nicht verschlossen.
Der Fahrzeugraum wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Abschließend wurde ein hoher zweistelliger Geldbetrag aus dem Pkw entwendet.
Zeugen, welche in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.
Die Polizei rät dringend:
- Schließen Sie Ihr Fahrzeug ab! Jedes unverschlossene Fahrzeug
stellt eine Einladung für Diebe dar!
- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder
Bargeld sichtbar im Auto liegen.
- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem
Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Nicole Uhlig
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
