Im Zeitraum von Mittwoch, 18. November 2026, 18 Uhr bis Donnerstag, 19. November 2026, 07 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Physiotherapiepraxis in der Deeswies in Niederzerf ein.





Im Inneren des Anwesens durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen.



Die Ermittlungen zum vorliegenden Verfahren wurden durch die Kriminalpolizei Trier übernommen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei in Trier unter Telefonnummer 0651 983-43390 erbeten.



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Sven Lehrke

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