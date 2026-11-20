Im Inneren des Anwesens durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen.
Die Ermittlungen zum vorliegenden Verfahren wurden durch die Kriminalpolizei Trier übernommen.
Jegliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei in Trier unter Telefonnummer 0651 983-43390 erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Sven Lehrke
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
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