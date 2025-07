Einbruch in Neubau

Im Zeitraum von Freitag, 11.07.25, ca. 20 Uhr, bis Samstag, 12.07.25, 08:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Pfarrer-Molz-Straße in Hermeskeil ein.