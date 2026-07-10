Die Täter durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck.
Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu dem Tathergang, dem/ den unbekannten Tätern und ggfls. einem Fluchtfahrzeug machen können.
Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion in Morbach gegeben werden.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
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Einbruch in Morbach - Zeugen gesucht
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