Einbruch in Morbach - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, dem 09. Juli in der Zeit von 6:30 Uhr bis 12:05 Uhr durch Aufbrechen eines rückwärtigen Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Höhenweg in Morbach.



Die Täter durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu dem Tathergang, dem/ den unbekannten Tätern und ggfls. einem Fluchtfahrzeug machen können.

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion in Morbach gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

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