Einbruch in Metzgerei

Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Mittwoch, 8. Juli, auf Donnerstag, 9. Juli, zwischen 20 Uhr und 5:15 Uhr durch ein Fenster Richtung B41 in die Räumlichkeiten der Metzgerei in Niederbrombach ein.

Dort öffneten sie Schubladen und entwendeten Bargeld.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu dem Tathergang, dem/den unbekannten Tätern und ggfls. einem Fluchtfahrzeug machen können.



Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion in Birkenfeld (06782 9910) gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

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