Trier
Einbruch in Mehrfamilienhaus

Symbolbild

dpa

Am Montag, 7. September, zwischen 7:30 Uhr und 20 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Im Hospitalsweg die Scheibe einer Wohnungstür ein und verschaffte sich so Zutritt.

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Da der Täter nichts entwendete und scheinbar auch nichts durchsuchte, könnte es sein, dass er bei der Tatausführung gestört wurde.

Nachbarn beschrieben, im entsprechenden Zeitraum eine verdächtige Person gesehen zu haben:

- Männlich

- Helle Haut

- kurze, dunkle, lockige Haare

- ca. 25 bis 30 Jahre alt

- ca. 1,70 m groß

- trug ein dunkles T-Shirt und eine Jogginghose

Ob es sich bei der Person um den Tatverdächtigen oder einen möglichen weiteren Zeugen handelt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu der Person machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier (0651 983-43390) oder die Polizeiinspektion Trier (0651 983-44150) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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