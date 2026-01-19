Die Täter brachen mehrere Türen auf und entwendeten verschiedene Sorten Fleisch aus dem Gefrierschrank. Der Gesamtschaden, inklusive Sachschaden, liegt im vierstelligen Bereich.
Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen: 0651 983-43390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Kindertagesstätte
Die Täter brachen mehrere Türen auf und entwendeten verschiedene Sorten Fleisch aus dem Gefrierschrank. Der Gesamtschaden, inklusive Sachschaden, liegt im vierstelligen Bereich.