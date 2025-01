Einbruch in Kindergarten

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 20. Dezember 2024, und Montag, dem 6. Januar 2025, brachen Unbekannte in einen Kindergarten im Montessoriweg in Trier ein.



Die Täter gelangten über ein aufgebrochenes Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude und entwendeten Elektronikgeräte.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.



