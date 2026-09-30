Einbruch in Kaufhaus in der Simeonstraße

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, am 30. September gegen 2:40 Uhr, wurde die Polizei in Trier über die Auslösung des Einbruchsalarms der GALERIA-Filiale in der Simeonstraße informiert.

Umgehend wurden Kräfte entsandt und das gesamte Gebäude durchsucht. Dabei konnten keine Personen mehr im Inneren festgestellt werden. Der Gesamtschaden durch Diebesgut und Beschädigungen, unter anderem eingeschlagene Scheiben im Eingangsbereich, beläuft sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen auf eine niedrige fünfstellige Summe.



Wer hat die Tat beobachtet oder in der Nähe des Kaufhauses verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat in der Nacht möglicherweise ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



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