Einbruch in Jugendclub – Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag, den 25.10, auf Montag, den 26.10, brachen unbekannte Täter in das Bürgerhaus, den Jugendclub, in Igel ein.

Die Täter schlugen im Keller eine Fensterscheibe ein und öffneten das Fenster anschließend.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde augenscheinlich nichts entwendet.



Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



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Kerstin Klein

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