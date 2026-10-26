Igel
Einbruch in Jugendclub – Zeugen gesucht
Symbolbild
dpa

In der Nacht von Sonntag, den 25.10, auf Montag, den 26.10, brachen unbekannte Täter in das Bürgerhaus, den Jugendclub, in Igel ein.

Die Täter schlugen im Keller eine Fensterscheibe ein und öffneten das Fenster anschließend.
Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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