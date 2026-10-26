Die Täter schlugen im Keller eine Fensterscheibe ein und öffneten das Fenster anschließend.
Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde augenscheinlich nichts entwendet.
Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
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Einbruch in Jugendclub – Zeugen gesucht
Die Täter schlugen im Keller eine Fensterscheibe ein und öffneten das Fenster anschließend.