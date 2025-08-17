Einbruch in Geräteschuppen

Hierbei wurde gewaltsam mit einem Bohrwerkzeug in einen Geräteschuppen eingebrochen und es wurden diverse Gegenstände entwendet.
Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienlichen Hinweisen zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.
