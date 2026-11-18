Im Anschluss begaben sie sich in den Gastraum des Anwesens und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei Trier aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell