Bernkastel-Kues
Einbruch in Gartenlauben
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 21.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein Einbruch in eine Gartenlaube in der "Planterre" in Bernkastel-Kues gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Gartenhäuser aufgebrochen wurden. Entsprechende Spuren konnten festgestellt und gesichert werden. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 05.01.2026 und 21.01.2026 liegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531 95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren