Durch Auftrennen eines Zaunelementes und Einschlagen eines Fensters gelangten sie in das Innere der Firmenhalle und entwendeten Werkzeuge aus gehärtetem Stahl.
Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte vermutlich mit einem PKW unbekannter Bauart.
Es dürfte ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein.
Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden bei der Kriminalinspektion Wittlich, 06571 9500 0 oder unter kiwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Einbruch in Firmenhalle
