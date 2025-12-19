Einbruch in Firmenhalle

In der Zeit von Samstag, den 13.12.2025, und Montagmorgen, den 15.12.2025, haben sich bislang unbekannte Täter im Gewerbegebiet Wittlich-Wengerohr über den rückwärtigen Bereich einer dort ansässigen Firma in der Belinger Straße Zugang zum Gelände verschafft.





Durch Auftrennen eines Zaunelementes und Einschlagen eines Fensters gelangten sie in das Innere der Firmenhalle und entwendeten Werkzeuge aus gehärtetem Stahl.

Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte vermutlich mit einem PKW unbekannter Bauart.

Es dürfte ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden bei der Kriminalinspektion Wittlich, 06571 9500 0 oder unter kiwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9500-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell