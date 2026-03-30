Einbruch in Firma





Hier schnitten sie den, das Gelände umgebenen Zaun auf, schlugen anschließend das Glaselement der Eingangstüre ein und gelangten so in das Innere des Firmengebäudes.



Hier wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht.



Die genaue Schadenshöhe und das genaue Diebesgut konnten noch nicht beziffert bzw. abschließend beschrieben werden.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Die spezialisierte Tatortaufnahme wurde durch die Beamten der Kriminalpolizei übernommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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