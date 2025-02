Einbruch in Firma und Firmenfahrzeuge

Orlenbach und Willwerath (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag 15.02.2025 bis Montagmorgen 17.02.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Firma in Olzheim.



Entwendet wurden hochwertige Werkzeuge im vierstelligen Schadensbereich.



In der gleichen Tatzeit kam es zu einem Aufbruch zweier Transporter einer Baufirma in Willwerath.

Auch hier wurden einige hochwertige Werkzeuge, ebenfalls im vierstelligen Schadensbetrag entwendet.



In den letzten Tagen kam es ebenfalls zu mehreren verdächtigen Beobachtungen im Bereich Schlossheck.



Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



