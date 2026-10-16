Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Feuerwehrfahrzeug entwendet und im Waldgebiet abgestellt

Hierbei verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie die Fensterscheibe des Rolltors aufhebelten.



Im Inneren entwendeten die Täter mehrere Geräte. Unter dem Diebesgut befand sich auch ein Feuerwehrfahrzeug, das später auf einem Wirtschaftsweg in einem angrenzenden Waldgebiet aufgefunden wurde. Der Abstellort lag etwa einen Kilometer vom Feuerwehrgerätehaus entfernt.



Die Polizei bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Feuerwehrgerätehauses oder im angrenzenden Waldgebiet gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.



Rückfragen bitte an:



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54550 Daun

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