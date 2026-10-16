Oberstadtfeld
Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Feuerwehrfahrzeug entwendet und im Waldgebiet abgestellt
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

In der Nacht von Donnerstag, 15. Oktober 2026, auf Freitag, 16. Oktober 2026, kam es zu einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in Oberstadtfeld.

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Hierbei verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie die Fensterscheibe des Rolltors aufhebelten.

Im Inneren entwendeten die Täter mehrere Geräte. Unter dem Diebesgut befand sich auch ein Feuerwehrfahrzeug, das später auf einem Wirtschaftsweg in einem angrenzenden Waldgebiet aufgefunden wurde. Der Abstellort lag etwa einen Kilometer vom Feuerwehrgerätehaus entfernt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Feuerwehrgerätehauses oder im angrenzenden Waldgebiet gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de


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