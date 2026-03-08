Wittlich
Einbruch in Einfamilienhaus
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 07.03.2026 zwischen 22:15 Uhr und 23:45 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Bernkasteler Straße in Wittlich ein, während die Hauseigentümer bereits schliefen.

Lesezeit 1 Minute



Im Wohnzimmer wurden mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen durchsucht.

Da die sich im Anwesen befindlichen Hunde anschlugen, entfernten sich die Täter wieder.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

