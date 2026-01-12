Einbruch in Einfamilienhaus

Ein bislang unbekannter Täter brach am Donnerstag, den 8. Januar, in der kurzen Zeit von nur einer Stunde, zwischen 18 und 19:10 Uhr in ein Haus in der Straße "Auf der Träf" in Lampaden ein.





Er verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendetet, jedoch entstand ein Schaden einer niedrigen fünfstelligen Summe.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390.



