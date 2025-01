Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom Mittag des 02.01.2025 bis zum Abend des 03.01.2025 kam es in der Ortslage von Berndorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus.



Der / die Täter hebelten eine Kellertür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und drangen hierdurch in das Wohnungsinnere.

Da sich im Inneren des Hauses keine (Wert)-Gegenstände mehr befanden, wurde durch den/die Täter nichts entwendet, sodass lediglich an der aufgebrochenen Tür Sachschaden entstand.

Hinweise zu der Tat oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260 oder die Kriminalinspektion Wittlich, Telefon: 06571/95000 entgegen.



