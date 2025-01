Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 16.01.2025, und Freitag, 24.01.2025, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wittlicher Allensteiner Straße.

Die Einbrecher entwendeten Schmuck. Sie flüchteten unerkannt.



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum oder vorab verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen - Telefon: 06571/9500-0 oder per E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de



