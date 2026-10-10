Einbruch in Einfamilienhaus in Zell, Stadtteil Merl

In der Merler Straße, im Zeller Stadtteil Merl, wurde im Zeitraum zwischen dem 05.10. und 08.10.2026, durch bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen.



Der oder die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang und durchwühlten mehrere Räume. Wie hoch der entstandene Schaden ist, bzw. was gestohlen wurde ist derzeit noch unklar.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 anzurufen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Ansprechpartner: PK Haag

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56856 Zell (Mosel)



Telefon: 06542-98670

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