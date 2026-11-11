Einbruch in ein Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Montag, 09.11.2026, kam es tagsüber zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Karthäuserstraße in Piesport.

Es wurde ein elektronisches Gerät sowie Bargeld entwendet.



Zeugen, die am Montag verdächtige Wahrnehmungen in Piesport beobachtet haben oder über Kameraaufzeichnungen verfügen, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich unter der Tel.:06571 9500-0 oder per E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich

Schloßstraße 11

54516 Wittlich

06571 9500-0

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