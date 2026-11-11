Es wurde ein elektronisches Gerät sowie Bargeld entwendet.
Zeugen, die am Montag verdächtige Wahrnehmungen in Piesport beobachtet haben oder über Kameraaufzeichnungen verfügen, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich unter der Tel.:06571 9500-0 oder per E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Wittlich
Schloßstraße 11
54516 Wittlich
06571 9500-0
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Einbruch in ein Wohnhaus - Zeugen gesucht
Es wurde ein elektronisches Gerät sowie Bargeld entwendet.