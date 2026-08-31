Einbruch in ein Einfamilienhaus





Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der derzeitigen Bewohner und drangen in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 13:00 Uhr in das Anwesen ein.



Hierzu wurde eine Terrassentüre auf der rückwärtigen Seite des Anwesens aufgehebelt.



Im Anwesen wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen dürften der oder die Täter ohne Beute geflohen sein.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

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