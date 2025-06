Einbruch in ein Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Samstag, 28.06.2025, 01:30 Uhr und 06:00 Uhr, kam es in der Straße "Gilgenkordel", Kröv, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.





Der oder die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens ins Hausinnere und durchsuchten mehrere Räume im Erdgeschoß und Kellerbereich.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.



Die Polizei in Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell