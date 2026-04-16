Einbruch in der Römerstraße

Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf und durchsuchten im Anschluss die dortigen Büroräume. Sie entwendeten einen Tresor samt Inhalt sowie diverse weitere Wertgegenstände. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem Kleinwagen in Richtung B418.



Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Wem ist möglicherweise ein verdächtiger Kleinwagen im Bereich der Römerstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



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Jana Ernst

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