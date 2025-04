Einbruch in der Lambertistraße

Zwischen Samstag, 5. April, 12 Uhr und Mittwoch, 9. April, 0 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der Lambertistraße die Balkontür einer Wohnung im 1. Obergeschoss auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten unerkannt.





Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



