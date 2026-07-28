Hermeskeil
Einbruch in der Klosterstraße
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Freitag, 24. Juli, zwischen 15:30 Uhr und 17:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt zu einem Haus in der Klosterstraße in Hermeskeil.

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Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten durch das Badezimmerfenster. Zeugen bemerkten im Tatzeitraum einen weißen Lieferwagen mit französischem Kennzeichen in der Klosterstraße. Inwieweit das Fahrzeug mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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