Der oder die Täter gelangten so ins Innere des Gebäudes, entwendeten aber scheinbar nichts.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Dachdeckerbetrieb
Der oder die Täter gelangten so ins Innere des Gebäudes, entwendeten aber scheinbar nichts.