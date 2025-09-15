Einbruch in Cannabisclub

Am Freitag, 12. September, gegen 4 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über den Hintereingang Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Cannabisclubs in der Zuckerbergstraße in Trier.

Der oder die Täter flüchteten ohne etwas zu stehlen, möglicherweise nachdem sie einen Alarm auslösten.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0561 983-43390.



