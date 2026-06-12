Trier
Einbruch in Café in der Diedenhofener Straße
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Zwischen Donnerstag, 11. Juni, 16 Uhr, und Freitag, 11. Juni, 4:40 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Cafés in der Diedenhofener Straße in Trier ein.

Im Inneren des Cafés entwendeten sie eine mittlere zweistellige Anzahl an Zigarettenpackungen und flüchteten schließlich unerkannt.

Wer hat etwas gehört oder beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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