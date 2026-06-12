Im Inneren des Cafés entwendeten sie eine mittlere zweistellige Anzahl an Zigarettenpackungen und flüchteten schließlich unerkannt.
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Einbruch in Café in der Diedenhofener Straße
Im Inneren des Cafés entwendeten sie eine mittlere zweistellige Anzahl an Zigarettenpackungen und flüchteten schließlich unerkannt.