Einbruch in Café in der Diedenhofener Straße

Zwischen Donnerstag, 11. Juni, 16 Uhr, und Freitag, 11. Juni, 4:40 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Cafés in der Diedenhofener Straße in Trier ein.

Im Inneren des Cafés entwendeten sie eine mittlere zweistellige Anzahl an Zigarettenpackungen und flüchteten schließlich unerkannt.



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Jana Ernst

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